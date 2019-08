Trotinetas tiram lugares para estacionar carros em Braga

Está instalada uma nova polémica em Braga, com a redução dos lugares de estacionamento na cidade para a colocação de outro tipo de veículos. Depois de os contentores de lixo terem sido distribuídos em lugares anteriormente ocupados por carros, agora são as trotinetas a tirar lugares de aparcamento.Desde segunda-feira, há 25 lugares de estacionamento destinados exclusivamente a trotinetas e a bicicletas elétricas partilhadas. Os condutores criticam a opção da autarquia."Para já são 25 os lugares, mas o objetivo é chegar ao 90. Isto significa que são menos 90 lugares para estacionar, o que a juntar aos mais de 100 já retirados com os contentores do lixo e as paragens azuis em frente às escolas, reduz em muito as opções para quem todos os dias tem de estacionar na cidade de Braga", disse ao CM um bracarense, indignado.Ricardo Pires sublinha nada ter contra as trotinetas, mas lamenta que os condutores estejam a ser "empurrados para o estacionamento subterrâneo".Já para o município, a instalação das trotinetas é vista como mais uma aposta na mobilidade sustentável e integrada.Desde segunda-feira que há 70 trotinetas disponíveis, todas equipadas com sistema de localização por GPS, em 25 locais da cidade. Para utilizar estes equipamentos, é necessário ter uma aplicação no telemóvel. Há regras específicas, não só para a utilização dos veículos elétricos - que não podem ser utilizados nos passeios, assim como as bicicletas -, mas também para o pagamento e a devolução após utilização.A empresa que gere os equipamentos devolve metade do valor de utilização a quem recolocar a trotineta num dos espaços definidos para o efeito. O objetivo é impedir que as trotinetas sejam deixadas ‘ao Deus dará’.