Tulipeiro com três séculos candidata a árvore europeia do ano

O Tulipeiro da Virgínia, localizado no jardim do Museu dos Biscainhos, em Braga, é uma das árvores finalistas para representar Portugal no concurso europeu ‘Tree of the Year 2021’ (Árvore do ano 2021).Plantado no reinado de D. João V, há cerca de três séculos, o Tulipeiro faz jus à sua grandeza e ao tamanho da sua história. Da América do Norte, chegou em plena época de expansão, anunciando ideias e exotismo do novo mundo. Ao gosto da época foram plantados 2 tulipeiros, mas só um ficou como guardião de memórias.À sua sombra, riscaram esboços de obras grandes mestres da arquitetura Bracarense, como Manuel Fernandes da Silva e André Soares, cuja obra ainda hoje distingue o caráter da Cidade.A nível nacional, o concurso é organizado pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica, que habilita a árvore portuguesa vencedora a concorrer à votação para a Árvore Europeia do Ano. O concurso da Árvore Europeia do Ano surgiu em 2011 e foi inspirado no popular concurso da República Checa, Árvore do Ano, organizado pela Czech Environmental Partnership Foundation. Desde então, o número de países envolvidos no concurso tem vindo a aumentar, sendo o concurso europeu uma final constituída pelos vencedores dos diferentes concursos nacionais.O concurso pretende destacar a importância das árvores antigas na herança cultural e natural, não se focando apenas na beleza, no tamanho ou na idade da árvore, mas sim na sua história e nas relações da comunidade com ela.A votação decorre online, até ao dia 23 deste mês.