Um terço da população de Lisboa não pertence a qualquer religião

Pouco mais de metade (54,9%) da população na Área Metropolitana de Lisboa (AML) declara-se católica e quase 35% (cerca de um terço) diz não pertencer a nenhuma religião.Mais de 9% declaram uma identificação religiosa não católica, ou seja, pertencem a outros cultos (evangélico/protestante, testemunha de Jeová, muçulmano, budista, ortodoxo e outras religiões).As conclusões são do estudo ‘Identidades Religiosas e Dinâmica Social na Área Metropolitana de Lisboa’, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, cujo relatório é apresentado esta terça-feira na Câmara de Lisboa e que resulta de 1180 inquéritos.Segundo o estudo, de entre os indivíduos que declararam não pertencer a nenhuma religião, 21,8% são não crentes e 13,1% são crentes mas sem religião.No concelho de Lisboa, 28,7% é não crente, enquanto na Margem Sul/Península de Setúbal há 16,2% de crentes sem religião. É na Zona Norte da AML que se encontra a maior percentagem de católicos (56,8%).Ao longo da vida, 24% dos inquiridos afirma ter deixado de ser praticante, sendo que 1,4% do total de inquiridos entende que frequentar lugares de culto é uma obrigação.Em relação aos estrangeiros a residir nos concelhos da AML, os católicos são na maioria oriundos de África (66,7%), ao passo que os evangélicos/protestantes são na maioria brasileiros (65,8%). Já os muçulmanos vêm de África (66,7%) e Ásia (33,3%), e os testemunhas de Jeová, de África (66,7%) e Brasil (33,3%).De acordo com o estudo, 91% dos inquiridos afirma nunca ter sentido qualquer tipo de discriminação devido à religião.