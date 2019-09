Único exemplar McLaren Sena em exposição no Altice Fórum Braga

O único exemplar McLaren Sena (o último e mais rápido modelo da marca) existente em Portugal vai estar em exposição na quinta edição do Salão Auto, que decorre no próximo fim de semana no Altice Fórum Braga.Com 25 marcas presentes, distribuídas por 10 000 m2, no interior e exterior do Altice Fórum Braga, o evento conta com a exposição de viaturas novas, de competição e clássicas, assim como veículos seminovos e usados.Uma das grandes atrações é a presença em exposição do novo McLaren Senna, carro construído no ano passado pela McLaren em homenagem ao tricampeão do mundo de Fórmula 1, Ayrton Sena, e que foi colocado à venda por cerca de um milhão de euros.Foram construídos apenas 500 veículos deste modelo, sendo o que vai estar em exposição em Braga o único matriculado em Portugal. Um dos 500 exemplares foi adquirido por Cristiano Ronaldo.Na edição deste ano do Salão Auto, existirá ainda uma pista de Karting para crianças, esperando a organização que certame supere os cerca de seis mil visitantes registados na edição anterior."Este é mais um evento que demonstra toda a capacidade do Altice Fórum Braga que, com a sua versatilidade, se mostra totalmente capaz de receber as mais variadas iniciativas, oferecendo as melhores condições para expositores e visitantes", referiu Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga e da InvestBraga, durante a apresentação do evento.Haverá também cinco pistas de Slot, com competições nesta modalidade.