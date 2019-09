Universidade do Algarve em festa durante nove dias para receber caloiros

A Associação Académica da Universidade do Algarve desvendou o cartaz para a Receção ao Caloiro, um evento que tem como objetivo dar as boas-vindas aos novos estudantes. A festa vai ter lugar junto às Piscinas Municipais de Faro e conta com nove dias de diversão. Piruka, Miguel Azevedo, Phoenix RDC e Tara Perdida são alguns dos destaques musicais, mas também vai haver uma vertente solidária em que os estudantes vão estar envolvidos em várias iniciativas."Este evento não é, por exemplo, uma Semana Académica, e trabalhamos maioritariamente para os estudantes e não para o público geral, por isso é que temos um cartaz musical feito para eles", refere aoPedro Ornelas, da associação de estudantes, revelando que vai haver um "dia aberto para cidade", a 25 de setembro, em que vão atuar os Tara Perdida, "para um público mais velho".O evento começa quarta-feira, dia 18, com a já habitual serenata no largo do Carmo, mas depois estabelece-se num recinto junto às Piscinas Municipais de Faro, onde vão ter lugar os concertos. Supa Squad, Piruka, Phoenix RDC, No Maka e Miguel Azevedo são alguns dos atos musicais em destaque que vão subir ao palco até ao dia 26, quinta-feira, quando termina o evento estudantil."A Receção ao Caloiro é mais do que música. Vamos ter praxes solidárias para os caloiros, que vão visitar Instituições de Solidariedade Social e também vão pintar paredes com grafittis", diz Pedro Ornelas.O bilhete mais caro deverá rondar os 11 euros e as entradas serão sempre mais baratas para estudantes do que para o público em geral.