Universidade do Algarve recebe hoje mais de mil alunos colocados

Mais de mil alunos colocados na Universidade do Algarve (UAlg) na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior vão este domingo ser recebidos numa sessão solene que vai ter lugar no Teatro Municipal de Faro. Este evento ganha contornos de destaque este ano porque o número de estudantes colocados nunca foi tão alto desde 2010 e teve mesmo um crescimento superior à média nacional."É sinal de que escolheram a melhor região de Portugal para se enriquecerem enquanto pessoas. Esta região dá muito mais possibilidades do que aquelas que imaginam. Dá a possibilidade de conhecer uma região turística e uma região que tem qualidade de vida para que quem nos visita e acaba por querer ficar", assume Pedro Ornelas, presidente da Associação Académica da UAlg, em jeito de discurso de boas vindas aos 1231 alunos colocados.Este número significa um aumento de 1,7% (mais 21 alunos) face ao ano passado, representando o melhor resultado dos últimos nove anos. O valor é superior à media nacional, que se cifra em 1,2%."Continuar com crescimentos superiores à média nacional é um excelente resultado", admitiu o reitor da instituição algarvia Paulo Águas.Estes novos alunos vão ser hoje recebidos oficialmente no Teatro Municipal, pelas 08h45, numa sessão solene que vai contar, para além das figuras mais preponderantes da UAlg e da cidade farense, com a presença do secretário de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, João Teixeira.Nesta cerimónia vão ser também entregues 10 bolsas de mérito desportivo.