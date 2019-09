Universidade do Minho ensina português a jovens de 20 países

O BabeliUM, Centro de Línguas da Universidade do Minho (UM), abre, no próximo dia 30, cursos de Português para uma centena de alunos vindos de mais de 20 países, como Palestina, Rússia, Nigéria, China, Estados Unidos, Reino Unido e Gana.Diz o BabeliUM que "o objetivo é dotar os inscritos de competências linguísticas e dar a conhecer vertentes importantes da cultura portuguesa, como o património histórico, as artes e a gastronomia", sublinhando que "ainda há vagas para eventuais interessados".A sessão de abertura desta 27ª edição do Curso Anual de Português Língua Estrangeira (PLE) realiza-se às 10h00 do último dia deste mês, no auditório do Instituto de Letras e Ciências Humanas (ILCH), no campus de Gualtar, em Braga, com as intervenções do diretor do BabeliUM, Bernhard Sylla, e do coordenador das formações de PLE e Português Língua Não Materna, Henrique Barroso.Os participantes serão submetidos a um teste de diagnóstico para avaliar as suas capacidades linguísticas, sendo depois distribuídos por turmas consoante o nível de aprendizagem (de A1 a B2). A formação tem uma componente letiva de 14 horas semanais, acrescida de várias atividades culturais, como visitas de estudo e tertúlias.Sendo maioritariamente frequentada por estudantes de intercâmbio, a formação é também aproveitada por investigadores, professores e profissionais de diversas áreas. A oferta do BabeliUM inclui também cursos para uma dezena de idiomas: Árabe, Japonês, Russo, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Galego, Língua Gestual Portuguesa.