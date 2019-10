Urgência de Psiquiatria reabriu em Portimão

Seis anos depois de ter encerrado, o serviço de Urgência de Psiquiatria do Hospital de Portimão reabriu as portas na terça-feira. A medida vai evitar a transferência de pacientes para outros hospitais.Segundo oapurou, a medida foi recebida com agrado por familiares de utentes que necessitam de acompanhamento regular por parte de médicos desta especialidade.De acordo com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, a reabertura "vai melhorar a acessibilidade, a qualidade e a rapidez no atendimento para as pessoas com doença mental na região do Barlavento algarvio, ao mesmo tempo que reduzirá o fluxo de doentes" para a urgência desta especialidade no Hospital de Faro e "evitará a transferência de pacientes para outros hospitais fora da região", revelou fonte da ARS.Segundo a ARS, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e os serviços do seu departamento de psiquiatria e saúde mental "têm vindo a aumentar os recursos, tendo quase duplicado o número de médicos psiquiatras em poucos anos e, ao mesmo tempo, incrementado o número de jovens médicos em formação na especialidade".A reativação desta valência "vem no seguimento da implementação de consultas de saúde mental comunitária também nos centros de saúde na zona do Barlavento, permitindo aos adultos recorrerem a consultas de psiquiatria e psicologia mais perto da sua residência, no âmbito do SNS +Proximidade". A decisão de encerrar os serviços da urgência de psiquiatria, otorrino, oftalmologia, medicina cirúrgica, pediatria e gastroenterologia do Hospital de Portimão foi tomada em 2013.