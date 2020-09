Urgências hospitalares ampliadas para a Covid-19

O funcionamento dos centros de saúde até à meia-noite, um aumento do número de camas em unidades hospitalares e a ampliação das Urgências do Hospital Amadora-Sintra, são alguns dos objetivos traçados pelas câmaras de Amadora e Sintra na estratégia de combate e prevenção à Covid-19 para o próximo inverno.









Um plano que levou, esta quarta-feira, o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, e a presidente da Câmara da Amadora, Carla Tavares, a reunirem com a ministra da Saúde, Marta Temido.

“Os nossos concelhos apresentam uma situação complexa, onde vivem cerca de 600 mil pessoas, e, por isso, é necessário um olhar atento e específico”, disse Basílio Horta, no final do encontro no ministério da Saúde, em Lisboa. O autarca garantiu que o investimento para a aquisição de equipamentos está garantido por parte das autarquias. Basílio Horta acrescentou que o custo dos recursos humanos terá de ser assegurado pelo ministério. “Há um envolvimento claro por parte da ministra da Saúde”, referiu o autarca de Sintra, perante a necessidade de mais médicos e de outros profissionais de saúde para responder à pandemia.





“O alargamento da urgências do Amadora-Sintra implica a instalação de um contentor ou de uma tenda de grandes dimensões que sirva de extensão do hospital”, disse o autarca.





A presidente da Câmara da Amadora, Carla Tavares, acredita que estamos ainda “muito longe de passar a fase de pandemia e é, por isso, necessária a responsabilidade de todos”. “Os comportamentos individuais são muito importantes”, sublinhou, num momento em que as autarquias preparam o regresso às aulas.