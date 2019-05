Utentes desesperam com filas para o Cartão de Cidadão no Porto

Quem pretender emitir ou renovar o cartão de cidadão não tem a vida facilitada nas Lojas de Cidadão e nas Conservatórias do Registo Civil. A procura aumentou e o cenário vivido tem motivado longas filas e inúmeras queixas por parte dos utentes.Na Loja de Cidadão do Porto, nas Antas, às 08h30, horário de abertura, as filas já se faziam notar. Esta sexta-feira, pelas 14h00, a opção de senha ‘Cartão de Cidadão-Pedido’, deixou de estar disponível, o que causou indignação no local.Pedro Monteiro, de 71 anos, cancelou uma consulta no médico dentista para renovar o cartão. Já adivinhava a longa espera."Cheguei às 11h30, são 14h00 e ainda não fui atendido, nem sei quando serei", referiu aoacrescentando que não conseguiu almoçar. Foi atendido três horas depois de chegar e, apesar da espera, acredita ter escolhido a melhor solução."A funcionária que me atendeu disse-me que foi preferível vir até aqui e esperar do que agendar, o que iria demorar um mês", concluiu. A verdade é que, no Porto, a primeira data possível de atendimento com agendamento é a 28 de junho.O caos no atendimento sente-se um pouco por todo o País. O Ministério da Justiça garantiu que "a procura pelos serviços de Cartão de Cidadão registou um aumento de 24% nos primeiros quatro meses de 2019, em relação ao período homólogo de 2018.O aumento deve-se às alterações à Lei da Nacionalidade e ao Brexit.