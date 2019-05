Utentes desesperam nas conservatórias no Algarve para renovar Cartão de Cidadão

Muito tempo de espera, filas, impaciência e indignação. Foi isso que oencontrou quando tentou perceber o atual funcionamento das conservatórias do Registo Civil, no Algarve.Renovar o Cartão de Cidadão ou tratar do passaporte obriga mesmo a quem precisa destes documentos a ‘passar as passas do Algarve’, tal como refere a expressão popular.Silves é apenas um exemplo da situação que se vive em todo o País e que suscita queixas por parte dos utentes."Vim às 10h40 para tratar do passaporte e tirei a senha. Quando voltei, depois do meio-dia, a fila tinha avançado uma pessoa. Só fui despachada à tarde", contou aoMaria da Conceição Boto, de Silves.O marido, Joaquim Boto, também esperou "muito tempo".Já Célia Fernandes, de Algoz, foi tirar a senha de manhã e regressou à tarde para levantar o Cartão de Cidadão da filha."Dentro da Conservatória estão muitas pessoas e nem em quatro horas ficam despachadas", referiu ao. A falta de pessoal nas conservatórias já levou os funcionários e sindicatos do setor a avançar com protestos.Segundo o Ministério da Justiça, nos primeiros quatro meses do ano, "a procura pelos serviços de Cartão de Cidadão registou um aumento de 24%, em relação ao período homólogo de 2018".