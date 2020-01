Utentes queixam-se de "caos" na Urgência do Hospital de Coimbra

O tempo de espera e a alegada falta de informação sobre o estado dos doentes que recorrem à Urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) estão entre as queixas de utentes e acompanhantes. "Fico aqui sempre cerca de 12 horas. Lá dentro é o caos. Há pessoas em pé, sentadas e no chão", reclama Carolina Ferreira, que deu entrada na tarde de quarta-feira e, às 22h00, não tinha sido atendida, após a triagem que lhe atribuiu pulseira verde (pouco urgente)."É sempre uma noite perdida e o atendimento é rude", acrescenta Luís Batista, da Lousã, enquanto aguarda notícias do estado da companheira, à qual foi atribuída pulseira amarela (urgente). "Estou aqui desde a hora de almoço, são quase 22h00 e ainda não consegui obter dados sobre o estado da pessoa. Só dizem que tenho de esperar", lamenta.Rosa Silva aguardava, preocupada, que a mãe fosse atendida: "Ela tem problemas cardíacos. Já sofreu um enfarte e agora está com os mesmos sintomas e na triagem deram-lhe a pulseira verde. Estamos aqui há seis horas, ainda não foi atendida. Lá dentro é o caos com doentes por todos os lados". Já o companheiro de Anita Pascoal foi atendido na triagem mas "esqueceram-se de lhe dar pulseira . Depois uma médica deu-lhe alta sem o observar e tivemos de pedir a um enfermeiro para o voltar a colocar no sistema e ficou com pulseira amarela."Fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra refere que, este mês, a afluência média diária aos HUC é de 457 admissões, registando-se um ligeiro decréscimo relativamente a 2019. No dia referido pelos utentes deram entrada 473 doentes. Os tempos médios registados estão "dentro dos tempos definidos pela Triagem de Manchester".