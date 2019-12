Vai ser construído mais um hotel junto à estação dos Caminhos de Ferro em Braga

A Câmara de Braga vai, na sua reunião desta segunda-feira, aprovar a construção de um novo hotel, junto à Estação dos Caminhos de Ferro, paredes-meias com o hotel ali existente, construído há cerca de 25 anos e que se chama precisamente Hotel Estação.Trata-se de um hotel da cadeia Moov, terá a categoria de duas estrelas, sete pisos acima do solo e um piso de cave, estando previstos 97 quartos duplos e 15 lugares de estacionamento.No memorando que vai ser analisado pelos vereadores pode ler-se que se trata de um investimento na ordem dos cinco milhões de euros, que a construção deve arrancar já no próximo ano e que a abertura deste hotel implica a criação de 18 novos postos de trabalho."Este hotel é pensado para dar resposta à procura crescente por hotéis económicos, que combinam qualidade, conforto e preço, através de conceitos de design contemporâneo, sofisticação e uma atitude ecológica", escreve o promotor.Para a autarquia, o empreendimento enquadra-se no Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga, contribuindo para o aumento da oferta hoteleira na cidade e, com isso, fomentar o crescimento do setor do turismo.O projeto, que esta segunda-feira vai ser aprovado, é reconhecido pela Câmara de Braga como um "empreendimento estratégico" e, como tal, merecerá tratamento de exceção.Em termos de enquadramento urbanístico, trata-se de um edifício de sete andares, com 23 metros de altura, mantendo a cércea dos edifícios contíguos. A construção deste hotel vai completar a requalificação do largo da Estação.