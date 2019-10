Valongo com autoescada para combate às vespas

A Câmara de Valongo já exterminou, desde o inicio do ano, cerca de 150 ninhos de vespas-asiáticas e tem neste momento em curso quatro casos de aniquilação pendentes. A autarquia investiu em fatos de proteção específicos para o exercício da atividade e queimadores e já iniciou um processo de aquisição de uma autoescada de 32 metros.O caso mais recente no concelho foi descoberto na passada quinta-feira por funcionários que procediam à manutenção das árvores, numa zona habitacional em Ermesinde. "Os funcionários disseram-nos que era perigoso e avisaram-nos para fechar as janelas. Estamos todos preocupados", disse Dulce Moreira, que mora numa casa em frente à árvore onde foi detetado aquele ninho.Ao, Delfim Cruz, responsável da Proteção Civil, explicou que o tempo médio de resposta ronda os dois ou três dias. A nova plataforma a adquirir vai dotar o município de uma maior capacidade de resposta."A aquisição de fatos e queimadores não é o que fica mais caro. O problema está em atingir, muitas vezes, as alturas dos ninhos. Temos, nesta altura, dois processos de queima em suspenso devido à altura a que estão. Nestes casos, pedimos ajuda aos bombeiros com autoescadas, mas nem sempre é possível", vincou. A prioridade de extinção é dada aos ninhos que se formam dentro das habitações.Só na quinta-feira, foram eliminados quatro que estavam em casas, nas varandas ou nas estruturas de ar condicionado. Recorde-se que esta espécie reage de forma agressiva quando se sente ameaçada, o que pode incluir perseguições até centenas de metros.