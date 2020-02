Vandalismo e falta de iluminação preocupam moradores de Leiria

Montras partidas, má iluminação e falta de policiamento nas ruas, em particular durante a noite, são as principais preocupações dos moradores e comerciantes da cidade de Leiria.Embora muitos notem melhorias desde que o sistema de videovigilância foi instalado, que resultou numa redução nas situações de rixas e roubos, continuam a haver zonas em Leiria que não estão cobertas. Há também relatos de assaltos e casos de vandalismo ocorridos, sobretudo, durante a noite.Abel Gregório, proprietário de um restaurante no coração da cidade, junto à Praça Rodrigues Lobo, conta ao CM que "aparecem, por vezes, montras partidas" nas lojas da zona histórica.Aí, os populares notam que as câmaras afastaram grande parte dos grupos responsáveis pelas queixas de ruído, mas para Abel Gregório, continua a ser necessário que haja "mais polícia no terreno". "Basta saber que há polícia na zona e o pessoal porta-se melhor", frisou o empresário.O modelo Beechcraft C-45/D-18S, instalado há décadas no Parque do Avião, na cidade de Leiria, é um alvo recorrente de vandalismo, especialmente grafíti. "A falta de iluminação faz com que aumente o número casos", queixa-se Patrício Gaspar, comerciante local.Leiria lidera a rede europeia UrbSecurity, um projeto que conta com a parceria de oito cidades do continente, para criar abordagens inovadoras no que toca à segurança dos meios urbanos. O objetivo é reduzir segregação de populações e prevenir atos antissociais.