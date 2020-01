Venda da saboaria Confiança dá boleia a novo prédio em Braga

A venda da antiga saboaria Confiança, em Braga, tem um "novo caderno de encargos" que obriga a manter a volumetria do edifício principal e "transformar" o complexo numa residência universitária. A revelação foi feita, esta quarta-feira, pelo presidente da Câmara, Ricardo Rio, e gerou novas críticas da plataforma cívica Salvar a Fábrica Confiança."A Câmara Municipal de Braga pretende vender o mais rápido possível a Fábrica Confiança para que promotores imobiliários transformem o edifício num empreendimento de luxo", afirma o grupo, que critica ainda o facto de a autarquia passar "também a permitir a construção de um segundo prédio de sete andares sob a falácia da criação de uma residência ‘universitária’ privada com 300 apartamentos e dois pisos subterrâneos para estacionamento, cujo prédio de grandes dimensões será construído no logradouro da Fábrica Confiança".Esta quarta-feira de manhã, Ricardo Rio anunciou que a hasta pública do edifício, que se encontrava suspensa "por opção do executivo" depois de ter sido aberto o processo de classificação do imóvel como de interesse patrimonial pelo Estado, terá como valor-base cerca de 3,6 milhões de euros. Esse mesmo processo de classificação do imóvel "criava dúvidas" sobre o que ali poderia ser construído, pelo que a autarquia bracarense "ultrapassou a questão" com a abertura de um Pedido de Informação Prévia, já aprovado."A Câmara decidiu suspender a venda até que não houvesse, para eventuais investidores, dúvidas sobre o que podia ser ali feito, mesmo com o caderno de encargos existente", afirmou ainda Ricardo Rio.