Venda de estádio de Braga vai ser decidida por referendo

Os bracarenses deverão ser chamados para se pronunciarem sobre a venda do Estádio de Braga. A hipótese foi avançada pelo presidente da câmara municipal, Ricardo Rio. O autarca espera que o referendo possa ser realizado até abril de 2020 e pretende também que seja criada uma comissão eventual de acompanhamento para monitorizar "soluções" para o equipamento desportivo."Este mês, já iniciámos as formalidades para o pedido da marcação do referendo, que apontamos que seja possível realizar no primeiro trimestre de 2020", afirmou Ricardo Rio, no final da assembleia municipal de quinta-feira à noite.Na base da proposta está o documento elaborado pelos serviços municipais, que aponta que o custo final do estádio municipal, construído na altura do Europeu de Futebol de 2004, pode passar os 192 milhões de euros. O projeto foi assinado pelo arquiteto Souto Moura, que processou o município.A alienação do estádio municipal "não é a única questão a ter em conta", indica o autarca. "Há ainda que equacionar as soluções de rentabilização, que entendemos que deve passar pela venda, mas pode haver outras propostas e alternativas que devem ser apresentadas e discutidas, o acompanhamento dos trabalhos que ainda se estão a fazer e os vários processos judiciais que estão a decorrer sobre a construção do equipamento, além da questão de renegociar o contrato existente com o Sporting Clube de Braga sobre o uso do estádio", indica.Entretanto, o PS de Braga acusa o autarca de "gritante desonestidade intelectual" sobre os custos do estádio e de usar as contas "para se vitimizar".