Vendedores do mercado de Santarém com ordem para sair

Comerciantes revoltados com atitude da autarquia: garantem não ter para onde ir.

Por João Nuno Pepino | 09:06

Os mais de três dezenas e meia de comerciantes que ocupam o mercado municipal de Santarém foram esta quinta-feira notificados, através de edital afixado no espaço, que têm até ao dia 31 deste mês para abandonar as suas bancas e lojas devido à requalificação que a câmara municipal vai realizar neste imóvel classificado.



Os vendedores com banca naquele mercado estão revoltados e acusam a autarquia de "pura prepotência", como disse ao Correio da Manhã Estela Lázaro, uma das comerciantes.



"Há casais que vendem neste mercado há 30 e 40 anos, não podem ser mandados embora assim de repente e sem qualquer alternativa de vida", acrescentou a lojista, lamentando que a autarquia tenha tomado "uma posição de força quando existem reuniões já agendadas para se tentar encontrar uma solução de futuro".



Os vendedores dizem também sentir que estão a ser "expulsos" para a autarquia concessionar a exploração do mercado a uma empresa externa, após as obras.



Ouvido pelo Correio da Manhã, o presidente da Câmara Municipal de Santarém explica que o edital é "uma formalidade legal", e garante que "ninguém vai ser despejado à força".



No entanto, Ricardo Gonçalves afirma que os vendedores vão ter de sair até ao início das obras, em julho, a data prevista para o arranque da empreitada, que ronda os dois milhões de euros.



"Os pareceres jurídicos que temos indicam que as licenças são precárias, pelo que não podemos, legalmente, garantir o regresso dos vendedores após concessionarmos a exploração do mercado", explica o autarca.



"No entanto, poderão concorrer em pé de igualdade com quaisquer outros interessados", afirma o autarca Ricardo Gonçalves.