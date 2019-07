Verba garantida para nova barragem em Viseu

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu este sábado em Viseu que o Governo vai, ainda neste quadro comunitário de apoio, encontrar as verbas necessárias para construir uma nova barragem em Fagilde, Viseu."Obviamente que ainda dentro deste quadro comunitário de apoio encontraremos as verbas necessárias para apoiar aquilo que for possível, com a certeza de que o mais importante é este entendimento, esta vontade de construir em conjunto, sabendo já que, por esta vez, podemos dar este apoio e que ele nunca faltará, nem poderá faltar na estruturação destes investimentos", assumiu João Matos Fernandes.O ministro falava na cerimónia de assinatura de protocolo entre cinco municípios do distrito de Viseu - Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão e Viseu - que são abastecidos pela Barragem de Fagilde, com o intuito de criarem uma empresa plurimunicipal que permita a construção de uma nova barragem. Uma solução que o ministro do Ambiente e Transição Energética já tinha exigido em setembro de 2018, para que "a construção de uma nova barragem pudesse avançar de imediato".Os cinco municípios que agora se agregaram têm, juntos, uma população de "quase 155 mil habitantes", que em 2017 "sofreram graves problemas de falta de água".No final da cerimónia, o ministro esclareceu à Lusa que não sabe quando avança a construção da nova barragem, porque "não há nenhum prazo para uma obra que nem projeto tem", mas assumiu que o Governo vai "começar a trabalhar isso depressa".