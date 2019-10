Centenas de moradores de várias zonas urbanas do concelho de Braga, incluindo do centro da cidade, estão em pânico devido à existência de diversos ninhos de vespas velutinas (asiáticas), alguns deles de grande dimensão.Um administrador de condomínio de um prédio em Gualtar, na avenida de S. Miguel, perto da Universidade do Minho, manifestou aoa sua revolta pelo facto de "há quinze dias" ter sido detetado um ninho na varanda de um apartamento do quinto andar e "até hoje ninguém ter resolvido o problema"."Contactei a Proteção Civil e disseram-me que tinha de contactar diretamente os Bombeiros Sapadores. De lá disseram-me que iam resolver. Veio cá uma equipa, partiu o ninho a meio e, como um bombeiro foi picado, foram embora. Disseram que viriam no dia seguinte e até hoje", disse José Martins.Também num quintal da avenida Central, a poucos metros da igreja da Senhora-a-Branca, um ninho no topo de uma árvore está a causar o pânico nos moradores e trabalhadores da zona. Os Bombeiros Sapadores foram informados no passado dia 18, mas o ninho continua por ser retirado.Perante o avolumar das críticas, os Bombeiros Sapadores de Braga emitiram um comunicado a dar conta de que, desde 2013, a companhia já destruiu 1480 ninhos deste tipo de vespa e que, perante a grande quantidade de solicitações, "têm sido estabelecidas prioridades"."Temos em conta a proximidade de jardins de infância, escolas, lares de idosos e unidades de saúde e, depois disso, as zonas mais densamente povoadas", lê-se no comunicado.