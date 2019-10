Vespas asiáticas expandem-se em Castelo Branco

Um segundo ninho de vespa-asiática encontrado na aldeia de Pé da Serra, em Castelo Branco, em pouco mais de um mês, acabou com a esperança dos apicultores de conseguir atenuar os prejuízos provocados desde o início do verão por esta espécie, que coloca em perigo a vida das pessoas e ataca as abelhas domésticas.Em agosto, os serviços de proteção civil eliminaram um ninho que se encontrava na copa de um pinheiro a mais de 15 metros de altura. Mas mesmo depois da eliminação das vespas, as abelhas continuavam a morrer e os habitantes suspeitaram da existência de outro ninho nos arredores.Acabaram por encontrá-lo de forma dramática numa vinha: "Estávamos a vindimar e de repente fomos envolvidos por uma nuvem de vespas. Afastámo-nos mas vimos para onde se dirigiam e reparámos no ninho, ainda maior que o anterior, na copa de outro pinheiro", conta Luís Barbosa, que aguarda desde então a visita dos técnicos da Proteção Civil."As pessoas aqui investem muito nas colmeias, mas este ano está a ser uma catástrofe. Mais de 95 por cento dos cerca de 200 enxames domésticos já foram mortos e os prejuízos rondarão os 50 mil euros", adianta o apicultor Manuel Rebeca.Este ano a GNR recebeu 281 sinalizações de suspeita de ninhos de vespa-asiática no distrito: 135 foram identificados como ninhos de vespa velutina, 38 de vespa crabro e 8 de outras espécies, diz aofonte da GNR de Castelo Branco. Esta espécie invasora foi detetada em 7 dos 11 concelhos do distrito. Belmonte, Penamacor, Idanha-a-Nova e Vila de Rei, parecem, para já, ter escapado à praga.