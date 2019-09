Viagem Medieval vai ter mais espaço em 2020

A Viagem Medieval de Santa Maria da Feira recebeu 700 mil visitantes na edição deste ano, que terminou esta segunda-feira de madrugada, igualando assim os números de 2018.A organização tinha a expectativa de os superar, mas "dois dias de chuva persistente" obrigaram a "cancelar espetáculos por falta de condições", prejudicando a afluência de quarta e quinta-feira. Para o próximo ano, a designada "maior recriação histórica da Europa" vai reviver os momentos que envolveram a Batalha de Aljubarrota.Ao longo de 12 dias, mais de 2000 pessoas e 400 voluntários asseguraram 1700 performances de animação com um orçamento global e autossustentável de 1,5 milhões de euros. Apesar dos números totais terem sido igualados aos do ano passado, Sérgio Pais diretor-geral do evento fala em "novos recordes."Este sábado tivemos a maior afluência de sempre em 23 edições da Viagem, ao receber 70 000 visitantes no recinto e no domingo também ficámos muito perto disso", disse.O recinto, cujo alargamento já foi concretizado nesta edição, será ainda maior no próximo ano."O parque junto ao rio Cáster e à Mata das Guimbras - que acolhe dezenas de tabernas e áreas temáticas, acomodando mais de 3000 espectadores em cada encenação de três espetáculos de grande formato - continuará a ser gradualmente prolongado até à Escola EB 23 Fernando Pessoa", revelou ainda Sérgio Pais.A oferta de pulseiras livre-trânsito a estudantes do concelho também será alargada a alunos até ao 12º ano.