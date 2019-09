Viana Bate Forte quer atrair turistas ao centro

O festival Viana Bate Forte está de volta já nos próximos dias 13 e 14, sexta-feira e sábado. Esta quarta edição promete lotar o centro de Viana do Castelo e contará com espetáculos de 16 artistas musicais, que vão atuar em três palcos. Este festival pretende promover o coração da cidade e atrair muitos turistas."O evento tem como cenário um património arquitetónico único, com vários monumentos, igrejas e edifícios centenários, mas também o rio Lima, o oceano Atlântico e, claro, todo o património cultural, vitivinícola e gastronómico da capital do Alto Minho que afirmam, cada vez mais, o concelho vianense como um destino turístico", considera a autarquia, responsável pela organização.Os espetáculos musicais vão distribuir-se por três palcos, que ficarão instalados na praça da Erva, na praça da Liberdade e ainda na praça da República. Entende o município que o certame já se assumiu como um dos maiores do País.Do cartaz deste ano destacam-se alguns dos nomes mais conhecidos da música nacional como GNR, Ana Moura, Agir, Mão Morta, Valete e também Wet Bed Gang.O Viana Bate Forte tem recolhido cada vez mais adeptos precisamente devido a esta sinergia criada com o centro histórico. A autarquia pretende ainda tornar o evento num motor da economia da região, nomeadamente no que diz respeito à restauração, hotelaria e espaços de comércio local. Na edição do ano passado, todas as unidades hoteleiras da cidade ficaram esgotadas. Durante os dois dias do Bate Forte passaram 50 mil pessoas pela cidade de Viana do Castelo.