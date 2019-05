Viana do Castelo gasta 90 mil euros para recuperar igrejas

As igrejas das freguesias de Serreleis, São Lourenço da Montaria e Subportela, em Viana do Castelo, vão ser recuperadas.As intervenções, que foram aprovadas esta quinta-feira, vão custar um total de 90 mil euros e inserem-se no programa Valorizar o Património.O projeto de reabilitação destas três igrejas foi apresentado pela vereadora da Cultura, Maria José Guerreiro, que defendeu que, "não sendo edifícios municipais, são considerados valiosos do ponto de vista patrimonial".Segundo a autarquia, estas intervenções têm também como objetivo "promover a fruição dos espaços do ponto de vista turístico face ao crescimento do setor do turismo religioso".O programa Valorizar o Património foi lançado em 2017 e destina-se a intervir em imóveis em risco.Pretende também dinamizar o potencial destes espaços enquanto locais privilegiados de fruição cultural, e promover e valorizar estes edifícios enquanto sítios de visitação e atratividade turística.No âmbito desta iniciativa já foram reabilitadas 10 igrejas, capelas e cruzeiros, num investimento municipal de cerca de 400 mil euros.O departamento de arqueologia da Câmara Municipal tem acompanhado todas estas obras, que são supervisionadas pela Direção Regional de Cultura do Norte.O programa da autarquia incluiu ainda as igrejas de São Domingos, de São Tiago de Castelo de Neiva, de São Pedro de Serreleis, as capelas de Nossa Senhora da Agonia, de Santa Catarina, das Malheiras e os cruzeiros de Santa Marta de Portuzelo e também de Nosso Senhor da Saúde, localizada em Vila de Punhe.