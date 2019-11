Viana do Castelo pede mais hotéis de quatro estrelas

"Precisamos de mais hotéis de quatro estrelas em Viana do Castelo". José Maria Costa resume assim a necessidade da capital do Alto Minho em receber investimento de unidades hoteleiras. O autarca vianense falou no âmbito do Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo e até o próprio evento serviu de exemplo para um problema latente."Foi necessário vir um navio com 60 quartos, do empresário Mário Ferreira, para dar apoio", descreveu José Maria Costa, adiantando que, para 2020, já estão agendados mais nove congressos na cidade.O setor do turismo tem crescido "acima da média nacional" nos últimos anos, destacando a subida nos mercados espanhol, alemão, francês e inglês. Neste momento, está "em fase de namoro" um novo investimento de "12 a 13 milhões de euros" na construção de um "hotel três estrelas de uma cadeia francesa", com 80 quartos e que ficará situado na área urbana de cidade. Além desta, o autarca disse estarem "atualmente em curso três unidades hoteleiras, num total de 300 quartos e num investimento total de cerca de 25 milhões de euros."No mesmo evento, o Presidente da República, através de uma mensagem escrita, apelou à interação dos vários setores da economia na definição da estratégia para o futuro do turismo, que deverá colocar a fasquia da qualidade mais alta para os próximos dez anos."Se antevemos hoje alterações de ciclo, é altura de estarmos alinhados quanto ao caminho que vamos percorrer, cooperar mais e inovar melhor. É a hora de colocar a fasquia da qualidade mais alta", considerou Marcelo Rebelo de Sousa.