Victorino de Almeida dá concerto de Natal em Guimarães

Guimarães assinala este ano os 18 anos da inscrição do Centro Histórico da Cidade como Património Cultural da UNESCO, com um concerto de piano pelo maestro António Victorino de Almeida. O concerto marcado para o dia 13 de dezembro, na Igreja de Santo António dos Capuchos, integra a programação natalícia da cidade, que conta com dezenas de atividades de caráter cultural e lúdico.As iluminações natalícias na cidade berço são ligadas este domingo, mas o arranque oficial da programação acontece deste sábado a oito dias, com uma arruada e diversos espetáculos."Este programa estende-se pelas várias ruas da cidade e aproxima o comércio, contemplando ainda eventos para as crianças no sentido de reforçar o selo de ‘Cidade Amiga das Crianças’ e porque o Natal deve ser para as crianças", especificou a vice-presidente da Câmara de Guimarães, Adelina Pinto, na apresentação oficial do programa.No dia 07 de dezembro, sábado, o centro histórico de Guimarães transforma-se numa verdadeira cidade Natal, com uma arruada natalícia com centenas de figurantes, que vai percorrer várias ruas, desde o largo dos Laranjais até ao Toural.Segue-se um espetáculo da árvore de Natal, às 18h00, e o espetáculo de som e luz, na alameda de S. Dâmaso. Meia hora depois, no jardim da Alameda, abre o Mercado de Natal, com 30 mercadores, onde será possível comprar presentes feitos à mão.O mercado, que abre todos os dias até à véspera de Natal, conta com dezenas de peças de teatro e momentos musicais pensados, sobretudo, para os mais novos.