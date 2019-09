Vieira do Minho reforça aposta no turismo local

De olhos postos no desenvolvimento turístico, a Câmara de Vieira do Minho e a Associação dos Profissionais de Turismo do Minho (APROTURM) assinaram, terça-feira, um protocolo de cooperação."Sentimos que podemos potenciar ainda mais o trabalho realizado na região, partindo do que já foi feito", referiu Abílio Vilaça, presidente da assembleia geral da APROTURM. Já o autarca António Cardoso indicou que o turismo é uma das áreas de grande potencial para o desenvolvimento do concelho.Elisabete da Cunha Ramalho foi nomeada representante da APROTURM no concelho. Irá transmitir à associação todos as informações relevantes sobre o desenvolvimento do turismo em Vieira do Minho, bem como prestar informação aos profissionais de turismo e articular com a direção e a câmara municipal todos as informações que possibilitem o desenvolvimento do turismo e a dignificação dos seus profissionais."Vieira do Minho é, para nós, um destino turístico de referência em termos dos profissionais do setor, integrados numa estratégia para o desenvolvimento do turismo local", salientou Abílio Vilaça, justificando assim a escolha daquela autarquia do Cávado para assinar o primeiro protocolo de cooperação da associação. Na cerimónia de assinatura, elogiou ainda a oferta de alojamento, a gastronomia local e, sobretudo, "a estratégia municipal muito bem desenhada" de Vieira do Minho.António Cardoso, presidente da câmara, indicou que o acordo constituirá uma mais-valia para a região minhota. No ato de posse estiveram presentes associados fundadores e alguns membros da autarquia.n