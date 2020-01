Vila do Bispo contesta nova aquicultura no mar

A Câmara de Vila do Bispo, em conjunto com as associações de pescadores do concelho, vai contestar o projeto de instalação de uma nova aquicultura em mar aberto destinada ao crescimento e engorda de mexilhão, ao largo da costa de Sagres.O pedido para a atribuição do título de atividade aquícola foi feito pela empresa Finisterra, encontrando-se em consulta pública até ao dia 5 de fevereiro, por parte Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Tal como ojá noticiou, o novo estabelecimento de culturas em águas marinhas abrange uma área total de cerca de 282 hectares, situada entre as praias da Ingrina e a Salema."É uma zona rica em peixe, pelo que a nova aquicultura iria pôr em causa a pesca artesanal. Ficariam em risco cerca de 200 famílias que se dedicam a esta atividade", refere aoAdelino Soares, presidente da câmara. E acrescenta que a instalação de uma grande exploração de mexilhão também afeta "a fauna e a flora marinha".Para o autarca, "o pedido tem de ser indeferido", adiantando que o "Governo tem de defender atividades, como a pesca artesanal, que são seculares". Adelino Soares refere que já existem ao largo da costa do concelho "pelo menos duas outras aquiculturas de grande dimensão".Mário Galhardo, presidente da Associação de Armadores de Pesca de Sagres, também já tinha manifestado aoa sua oposição ao projeto, frisando que, caso se concretize, os mais afetados serão os pescadores "das pequenas embarcações". Este dirigente garantiu que a zona em causa é abundante em várias espécies de peixe.