Vila Nova de Famalicão vai ter centro tecnológico das carnes

A garantia surge depois de o município ter visto aprovada a candidatura do financiamento para a criação desta infraestrutura ao Norte 2020 através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Trata-se de um investimento total de 998 mil euros, dos quais 812 mil euros serão assim comparticipados.Para o presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, esta é "uma excelente notícia para a economia do concelho e do País e uma alavanca fundamental para o desenvolvimento do setor agroalimentar, que é uma aposta estratégica para o futuro do nosso território". "É um centro que irá inovar pelo conceito", rematou o autarca.A infraestrutura vai ficar localizada no Centro de Investigação, Inovação e Ensino Superior de Famalicão – antigo complexo educativo da Escola Cooperativa de Ensino Didáxis, de Vale de S. Cosme –, onde estão já instalados os polos do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e do Instituto Politécnico de Bragança, com oferta de Cursos Técnicos Superiores Profissionais em várias áreas.Em breve, o espaço irá receber também um laboratório de formação, investigação e conhecimento na área da Biologia Alimentar da Universidade do Minho.O espaço terá uma área de aproximadamente 560 metros quadrados, que beneficiará de obras de adaptação à estrutura, com vários espaços destinados ao fabrico e a processos de testes, ensaios, industrialização e qualidade dos produtos.