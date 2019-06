Vila Real muda avenida com 14 meses de obras

O Plano Estratégico de De-senvolvimento Urbano de Vila Real, que será esta segunda-feira apresentado pela autarquia, vai custar mais de 17 milhões de euros e implica intervenções em vários locais da cidade, como a avenida Carvalho Araújo.Ao todo serão investidos 17,2 milhões de euros, desde os bairros sociais a uma intervenção profunda junto à estação, no mercado e junto ao quartel do Regimento de Infantaria 13.Uma das principais preocupações dos comerciantes e da população que usufrui da avenida Carvalho Araújo é a falta de estacionamento que a intervenção poderá causar.Ao, o presidente da câmara, Rui Santos, afirma que "serão plantadas mais 60 árvores na via e está a ser projetado um parque de estacionamento com 280 lugares para aquela zona". O autarca garante que a via "passará a ser um local mais agradável, com espaço para passear, conviver, instalar esplanadas, assistir a espetáculos e terá influência positiva no comércio, com maior tráfego pedonal".As obras na avenida Carvalho Araújo deverão iniciar antes do final deste ano e deverão prolongar-se por cerca de 14 meses. "A grande alteração face ao presente é que os sentidos ascendente e descendente do tráfego automóvel passarão a ser feitos pelo mesmo lado da avenida, mais próximo do conservatório. Deixará de haver estacionamento à superfície, mas mantém-se o parque subterrâneo, ao qual se somará um novo parque", explica Rui Santos.Algumas obras do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real já estão concluídas e, assegura o autarca, "o final agrada à generalidade da população".