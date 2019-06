Vinte minutos de fogo de artificio e música de João Gil com Tim no S. João no Porto

Marta Pereira da Costa vai abrir a noite de S. João, nos Aliados, Porto, com um concerto que junta a guitarra portuguesa a outras sonoridades, com ajuda do coro Gospel Collective e do rapper Bezegol.À meia-noite, o espetáculo pirotécnico iluminará a ponte de Luís I e o Douro com mais de 150 mil disparos em cerca de 20 minutos. Segue-se o concerto de João Gil, na sala de visitas da cidade, com convidados em palco: Ala dos Namorados, Ana Bacalhau, Carlão, João Pedro Pais e Tim. Vão recordar êxitos da autoria do compositor, como ‘125 Azul’ ou ‘Perdidamente’.O programa das festas de S. João, já revelado, inicia dias antes. A cascata comunitária, com cerca de 500 peças, é inaugurada na próxima quinta-feira, no Mercado Temporário do Bolhão. No sábado, há a tradicional arruada de ranchos pela cidade e, noite dentro, arrancam os primeiros bailes e concertos em vários palcos: Fontainhas, praça da Alegria, Miragaia, Passeio Alegre, largo do Calém, cais das Pedras e Cordoaria.No sábado seguinte, dia 22, a festa faz-se nos Aliados, com as rusgas, que terão a participação de sete formações com 1200 figurantes, e o concerto de Jorge Palma, que recordará sucessos como ‘Deixa-me rir’. Há ainda outras propostas, incluindo o Mega Arraial, na Casa das Artes. Na noite grande, de 23 para 24, haverá mais de 10 palcos espalhados pela cidade com propostas para vários gostos musicais.A festa termina mesmo a 24, com a regata de barcos rabelos, no rio Douro, e o tradicional concerto da Banda Sinfónica Portuguesa, nos Aliados.Cortejos, corridas e muita música. Estão a chegar os dias de festa mais aguardados em Braga. O S. João deste ano tem cabeças de cartaz como Agir, Toy e Anselmo Ralph, mas há muito mais para ver, apreciar, ou mesmo participar.Há, por exemplo, mais uma edição da ‘Black Pig Race’ - que é como quem diz, em inglês, a Corrida do Porco Preto -, um resgate de um evento secular, prova cheia de obstáculos que passará pela cidade.Isto tudo no dia 15, o segundo do programa depois de, a 14, ter lugar o ‘Faça-se Luz’, ou seja, liga-se a iluminação na capital do Minho.