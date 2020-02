Violência leva escola a pedir reforço policial

Assaltos a vários alunos do 6º e 11º anos, e uma agressão de um grupo externo a um estudante, levaram a direção da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, Porto, a pedir reforço policial e exigir mais funcionários ao Ministério da Educação."Eu estou a fazer tudo o que está ao meu alcance para promover mais segurança e gostaria que a escola voltasse a ter um vigilante a circular", referiu a diretora, Maria José Ascensão, lamentando que já haja alunos a sofrer de ansiedade e com medo após os episódios de violência e assaltos.O estabelecimento de ensino foi invadido por um grupo externo, no dia 24, sendo que lhe foi apreendido um canivete e foi feito um pedido de ajuda à Escola Segura da PSP. Nesse episódio violento, um aluno de 16 anos foi agredido."Não sei se são acertos de contas, nem sei se são as mesmas pessoas, mas pedi reforço de patrulhamento", indicou Maria José Ascensão. A diretora da escola recebeu também relatos de vários alunos que foram assaltados nas imediações, tendo-lhes sido furtado dinheiro e telemóveis.A estes episódios de violência junta-se o facto de a escola estar com "oito assistentes operacionais de baixa médica ao mesmo tempo" e já não poder contar com um vigilante, que cessou funções a 31 de dezembro. Entretanto, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares já permitiu a contratação de uma funcionária e a substituição de seis funcionários, ainda que de forma temporária.A direção da Escola Rodrigues Freitas indica que vai também aproveitar as aulas da disciplina de Cidadania para realizar ações mais reforçadas sobre segurança junto dos estudantes daquela instituição de ensino.n *com lusa