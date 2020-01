Viseu na rua para acabar com “corredor da morte” no Hospital São Teotónio

Vamos lutar para acabar de uma vez por todas com o corredor da morte", afirmou este sábado, de forma categórica, Rogério Abrantes, presidente da Câmara de Carregal do Sal e da Comunidade Intermunicipal Dão Lafões, na intervenção durante a manifestação que se realizou na praça da República, em Viseu, onde se exigiu ao Governo investimento no Hospital S. Teotónio.O protesto teve dois grandes objetivos para melhorar os serviços de saúde no hospital que serve 500 mil pessoas: "exigir rapidamente" a ampliação dos serviços de urgências, que atende, em média, por dia, 450 pessoas - quando tem capacidade para apenas metade; e a "construção efetiva" do centro oncológico, evitando que pessoas gravemente doentes sejam sujeitas também a sofrer na estrada para fazer tratamento em Coimbra ou Vila Real."Já vi muita coisa má nas urgências, que mais parece um armazém de pessoas. Tenho um amigo que fez mais de sete mil quilómetros para fazer tratamento de radioterapia em Coimbra. Acha que isto é humano?", pergunta José Ferreira, utente. Médicos e enfermeiros estiveram no protesto. "Não é possível os doentes serem tratados como deve ser naquelas condições", referiu Noel Carvalho, médico."Estamos solidários com esta luta porque a situação é muito grave", disse Alfredo Gomes, do Sindicato dos Enfermeiros. "Se não nos ouvirem vamos endurecer a luta", garantiu Fernando Bexiga, da Liga dos Amigos do Hospital. No protesto estiveram alguns autarcas, poucos, e deputados. "As pessoas merecem ser tratadas com dignidade", disse Almeida Henriques, autarca de Viseu.