Vítimas de legionella sem dinheiro para processo

Mais de 100 vítimas do surto de legionella de Vila Franca de Xira, ocorrido em 2014, já desistiram do processo. Em causa está a falta de dinheiro para pagar aos respetivos advogados."Num horizonte de mais de 400 vítimas, só existem, atualmente, cerca de 120 processos na Justiça: 50 referem-se àqueles que se constituíram assistentes no processo e 73 dizem respeito às vítimas que constam na acusação do Ministério Público (MP)", explica aoJoaquim Perdigoto, presidente da Associação de Apoio às Vítimas do Surto de Legionella de Vila Franca de Xira.No final de janeiro, as empresas Adubos de Portugal e General Eletric e outros sete arguidos no processo tentaram chegar a um acordo com algumas das vítimas.A proposta, no valor de 2,5 milhões de euros, tem como objetivo evitar que o processo, ainda em fase de instrução, siga para julgamento.A ‘oferta’ foi no entanto recusada já que apenas se destinava a 131 vítimas: as 73 que constam na acusação do MP e as 58, assistentes no processo, deixando de fora mais de 280 também afetadas.Outro dos motivos que levou à recusa foi o facto de a proposta apenas ser válida se todas as vítimas aceitarem o valor."Não chegaremos a acordo nenhum enquanto não contemplarem todas as pessoas afetadas na proposta", garante Joaquim Perdigoto.Por outro lado, o presidente da associação admite a possibilidade de os arguidos se reunirem, individualmente, com cada uma das vítimas, para "acertarem valores".O surto de legionella teve início a 7 de novembro de 2014 e provocou a morte de 12 pessoas.