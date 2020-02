Vizinhança indignada após incêndio em casa no Porto

Um incêndio destruiu, esta quarta-feira de manhã, uma casa devoluta situada na rua Dr. Manuel Pereira Silva, em Paranhos, no Porto. As chamas terão deflagrado em colchões que se encontravam no interior da habitação e alastraram-se ao telhado. Apesar do grande aparato, não houve registo de feridos. Os moradores vizinhos e os proprietários de estabelecimentos daquela zona estão indignados com uma situação que dizem que se arrasta há muito no tempo. A PSP investiga."A casa está assim há vários anos. Já era de esperar que alguma vez uma coisa assim acontecesse. Já vi várias vezes ratos a saírem daquela casa e a andarem aqui pela rua. Parece mal e não é higiénico. Aquele terreno é privado, mas alguém devia fazer alguma coisa", explicou aoa gerente de um estabelecimento, que deu o alerta às autoridades para o incêndio.O fogo deflagrou perto das 07h00, num altura em que algumas pessoas passavam na rua e ficaram alarmadas ao verem as chamas e o fumo a saírem do interior do edifício. "Eu saí daqui há cerca de 17 anos, e nessa altura já a casa estava desabitada. Apesar de estar a viver noutro local, ainda tenho aqui um quintal e vejo sempre pessoas lá dentro da habitação. São sem-abrigo e toxicodependentes que dormem aqui", sublinhou um ex-morador.Os Sapadores do Porto conseguiram dominar rapidamente as chamas e evitar que o fogo se alastrasse a outras casas ou a viaturas que se encontravam estacionadas naquela rua.contactou a Câmara do Porto para perceber se tinham registo de alguma queixa sobre a situação, mas, até ao fecho desta edição, não houve resposta.