Voluntários recolhem 140 toneladas de comida no Algarve

Um total a rondar as 140 toneladas de comida recolhidas, o que representa um crescimento de 10 toneladas em relação a 2018. É este o balanço da campanha do Banco Alimentar (BA) no Algarve, que se estendeu por toda a região, durante o fim de semana, e juntou mais de 2500 voluntários.

"Participo nestas ações porque penso naqueles que têm mais necessidades. Eu também já tive necessidades e sei o quão agradável é ser ajudada", disse ao CM Florinda Gonçalves, uma das voluntárias que participou nesta ação de âmbito nacional e que no Algarve esteve presente em 141 lojas espalhadas por todos os 16 concelhos.

Nestas campanhas todas as doações são bem-vindas e, segundo Florinda, grande parte dessa ajuda vem, ironicamente, de quem mais precisa. "O que reparo é que quem aparenta ter mais dificuldades é quem faz mais doações. Dão o pouco que têm porque sabem o que custa não ter comida no frigorífico para alimentar uma família", considera a voluntária.

O saldo positivo de 10 toneladas de comida recolhidas em relação ao ano passado resulta do sentido de solidariedade dos algarvios, que ficam mais sensíveis a estas iniciativas na altura da quadra natalícia. "Quando chega o Natal estas campanhas têm sempre mais adesão do que as que fazemos em maio", assumiu ao CM Nuno Alves, presidente do BA do Algarve, que vai agora iniciar a distribuição dos alimentos.



"Todos os alimentos que temos no armazém vão começar a ser distribuídos, durante os próximos seis meses, - até à próxima campanha - e serão entregues exclusivamente a instituições algarvias que têm parceria com o Banco Alimentar", confirmou Nuno Alves.