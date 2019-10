Voluntários vão plantar 42 mil árvores em dois dias no Algarve

Cerca de 42 mil árvores vão ser plantadas em vários concelhos do Algarve com a colaboração de perto de três mil voluntários, no âmbito da operação Montanha Verde. A iniciativa vai decorrer durante os dias 10 e 11 de novembro, das 9h30 às 12h30, nos concelhos de Silves, Loulé, Portimão, Monchique, Lagoa, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel.

A iniciativa, promovida pelo parque temático Zoomarine no âmbito da filosofia ‘Together we Protect’, vai funcionar em regime ‘pro bono’ e tem o alto patrocínio da Presidência da República.

Élio Vicente, diretor do Porto d’Abrigo e do Zoomarine, explicou ao CM que a iniciativa "está relacionada com os valores do parque e liga a educação ambiental, preservação da natureza e sensibilização das pessoas".



O mesmo responsável reforça ainda que se trata de uma "partilha de responsabilidades no que diz respeito à proteção do ambiente, das crianças aos mais adultos". Esta iniciativa é suportada financeiramente apenas pelo Zoomarine. Aos voluntários que vão participar na iniciativa é fornecida comida, transporte e os equipamentos necessários, estando os participantes também protegidos por um seguro individual.

As árvores plantadas são escolhidas exclusivamente pelas câmaras municipais em função das necessidades específicas de cada concelho. As inscrições são gratuitas, obrigatórias e já estão abertas. Podem ser garantidas através do site www.montanhaverde.zoomarine.pt. Nos três anos em que esta iniciativa ambiental foi realizada já foram plantadas mais de 37 mil árvores em toda a região do Algarve.