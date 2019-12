Zona esburacada do IC2 em Pombal rebenta pneus a viaturas

O mau estado do piso do Itinerário Complementar (IC) 2 na zona das Meirinhas, Pombal, tem causado o rebentamento de pneus e prejuízos aos condutores, queixam-se os moradores e comerciantes. Há poucos dias, um camião perdeu uma roda numa zona esburacada, que só parou após embater num carro e atravessar a faixa de rodagem.

"O trânsito aqui é constante e já houve camiões e carros a rebentarem pneus e a sofrerem outros danos", disse ao CM Jorge Ezequiel, proprietário de uma loja à beira do IC2, adiantando que "em dias de chuva a estrada não tem escoamento, parece um rio".

A Infraestruturas de Portugal tem feito "intervenções pontuais" na zona, mas o comerciante diz que estes trabalhos "são dinheiro mandado para o lixo. É desnecessário e dava para arranjar a estrada toda, porque vêm pôr baldes de alcatrão para tapar os buracos, mas com a chuva não adianta". Um porta-voz da Infraestruturas de Portugal explicou ao CM que está previsto ter início ainda este mês uma "intervenção profunda" no IC2, na zona das Meirinhas, que contempla a pavimentação, melhoria da sinalização e arranjo das bermas.

No troço do IC2 que atravessa o concelho de Leiria estão a decorrer intervenções profundas em vários locais, com a construção de rotundas e a substituição do pavimento. "Somos discriminados: em Leiria arranja-se a estrada, mas chega-se a Pombal e as obras param, recomeçando depois da Redinha, quando acaba o concelho", diz Jorge Ezequiel. O IC2, cujo traçado corresponde em grande parte ao da Estrada Nacional 1, liga Lisboa e Porto.