Advogado burla cliente para sacar 1,5 milhões

Vítor Costa aproveitou a relação de confiança que mantinha com o casal de clientes - um empresário de sucesso em França e a mulher - de quem era advogado, para os convencer a aceitar um negócio milionário.Em conjunto com outros quatro indivíduos ligados a negócios financeiros e imobiliários, o advogado de Braga convenceu o casal a vender a um dos comparsas, as quotas da sociedade de construções que detinha em França, avaliada em 65 milhões de euros, inventando uma fortuna de 500 milhões de dólares em títulos da Reserva Federal Americana (FED).Para concretizar o negócio, o casal tinha de passar um cheque de 1,5 milhões de euros ao grupo do advogado, a fim de desbloquear os títulos depositados no cofre de um banco nos Estados Unidos. O cheque foi passado à empresa de Braga e sacado da conta do casal. Os empresários assinaram ainda um contrato de venda da empresa à mesma entidade, entretanto extinta.Já com os títulos na mão, o casal percebeu que os documentos tinham sido forjados e que não existia qualquer fortuna nos Estados Unidos. O caso foi desmontado pela Judiciária de Braga e o advogado Vítor Costa foi acusado pelo Ministério Público por burla qualificada e falsificação de documentos.Os irmãos António Oliveira e Carlos Oliveira, de Amarante, Nóbrega de Moura, político de Cabeceiras de Basto e Nuno Sá, empresário de Barcelos, serão julgados pelos mesmos crimes.