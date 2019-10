Condenado a seis anos de prisão por tentar matar patroa por quem tinha "obssessão amorosa"

Um homem que tentou matar a dona do café onde trabalhava (por quem nutria uma enorme obssessão), em Pedome, Vila Nova de Famalicão, foi condenado a seis anos de prisão, por homicídio na forma tentada e por furto qualificado.Horácio Fernandes, de 43 anos, não aceitava a rejeição aos seus pedidos de relação amorosa. A 3 de julho do ano passado, agrediu a mulher de forma extremamente violenta, antes de a tentar assassinar por asfixia. A vítima teve de fingir a própria morte para lograr evitar o homicídio. Perdeu totalmente a visão e parcialmente a audição.O homem perseguia a mulher, de 38 anos, dizia aos amigos que era a sua namorada, vigiava os seus passos e com quem falava, até na internet.A 3 de julho, deixou o pai da ofendida sair do bar, entrou, "nervoso, sempre a bufar e a beber cervejas", e esperou até ficar a sós com a vítima. Primeiro, deu-lhe com uma garrafa no ouvido esquerdo, depois um murro num olho do mesmo lado. A seguir, muniu-se do manípulo da máquina de café e continuou as agressões, até se colocar em cima da patroa. "Não andas comigo, não andas com mais ninguém", disse-lhe.Tentou asfixiá-la de várias formas - com um saco, uma corda e até um pau, até a mulher fingir que perdeu os sentidos. Convencido de que tinha cometido homicídio, levou 200 euros e o telemóvel da vítima e mais 80 euros da registadora.