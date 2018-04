Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de idosos assaltado e agredido em casa

Um homem de 82 anos ficou em estado grave.

19:51

Um casal de idosos foi assaltado e agredido em casa em Charneca do Carvalhal, Alcobaça, esta terça-feira.



Uma das vítimas, um homem de 82 anos, ficou em estado grave. Terá sido agredido a soco por um assaltante.



A mulher, de 79 anos, também foi agredida, mas conseguiu dar o alerta ainda durante o assalto.



Segundo apurou o CM, o assaltante foi surpreendido quando estava a carregar uma carrinha com os bens roubados ao casal e não chegou a consumar o assalto, abandonando a viatura.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santo André, em Leiria.



Em atualização