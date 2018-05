Colisão violenta faz 15 feridos na A22 em Loulé

Autocarro turístico bate por trás em camião betoneira.

08:27

A maioria ficou com ferimentos ligeiros, incluindo uma criança de 9 anos, mas quatro pessoas ficaram com vários traumatismos, incluindo fraturas. Foram todos transportados para o Hospital de Faro. Face aos difíceis trabalhos de desencarceramento e o facto de serem dois veículos pesados, a via, no sentido Loulé- -Faro, ficou encerrada até ao final da manhã. A GNR esteve no local a fazer perícias e está agora a investigar as causas do acidente.

Um embate violento entre um autocarro com turistas, que vinha de Portimão para o aeroporto de Faro, e um camião betoneira no troço da A22, perto do túnel do Areeiro, Loulé, fez esta quarta-feira 15 feridos. Quatro foram hospitalizados em estado grave.A traseira do camião betoneira enfiada na cabine do autocarro turístico de matrícula espanhola, que ficou destruído, dava bem conta do grave acidente que teve lugar perto das 08h00. Mais de 90 operacionais, entre bombeiros, GNR e Proteção Civil, e 40 veículos foram deslocados para o local e o foco inicial foi para o socorro às vítimas: os 14 passageiros ingleses do veículo turístico, que tinha saído da Praia da Rocha, e o condutor, português.