Dois feridos num acidente com uma carrinha em Fajões

Uma jovem e um homem, de 17 e 77 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de terça-feira, na sequência do despiste da carrinha em que seguiam.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário na EN 327, sentido Arouca/São João da Madeira, no lugar do Pisão, em Fajões.Não foi necessário proceder ao transporte das vítimas para uma unidade hospitalar.Foram mobilizados sete operacionais e duas viaturas dos bombeiros de Fajões.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.