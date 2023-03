Ilona Wilding, austríaca de 66 anos, e Luísa Teixeira, de 39, ficaram em liberdade após terem sido levadas ao Tribunal de Faro. As duas mulheres faziam-se passar por médicas e prometiam curar crianças, adultos e até animais que sofriam de doenças comuns e graves, como o cancro, com recurso a práticas de medicina alternativa e em alguns casos os doentes morreram.De acordo com o advogado de uma das mulheres, André Caetano, foram aplicadas as medidas de coação de proibição do exercício da atividade, proibição de ida ao estrangeiro e proibição de contactar quem fez parte do caso.