Homem de 75 anos desaparecido em Viana do Castelo

Geraldino Santos Mendes, de 75 anos, está desaparecido desde quarta-feira.



O homem foi visto pela última vez pela companheira, em Viana do Castelo, cidade que os dois visitavam. A família está desesperada. "Eles foram passear de comboio mas o meu pai saturou-se em Viana do Castelo e desapareceu. A minha mãe está em pânico. Já ligámos para hospitais e pedimos ajuda a todas as autoridades", disse ao CM Carlos Mendes, filho do idoso.

A família já apresentou queixa na GNR da Trofa, que é a área de residência de Geraldino Mendes e de toda a família.

O caso já foi comunicado também à PSP de Viana do Castelo. "Ele tinha o bilhete de regresso de comboio com ele. Temos receio que ele tenha feito a viagem de regresso e esteja perdido. Ele sofre de Parkinson e Alzheimer", referiu ainda o filho.

A família pede a quem avistar Geraldino Mendes para entrar em contacto com as autoridades.