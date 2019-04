Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido em local de culto por injúrias a PSP em Braga

Homem foi detido e notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

14:47

A PSP de Braga anunciou esta terça-feira a detenção de um homem que estava a ter "comportamentos inadequados" num local de culto e que "proferiu vários insultos" a um agente chamado a intervir.



Em comunicado, a PSP refere que os factos se registaram na segunda-feira, quando a polícia foi contactada telefonicamente face aos comportamentos do suspeito.



"No decorrer da intervenção policial, o suspeito, um cidadão de 61 anos de idade, proferiu vários insultos ao elemento policial", acrescenta o comunicado.



O homem foi detido e notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.