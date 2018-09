IKEA pede a clientes que devolvam modelo de candeeiros vendido em Portugal

Empresa fez comunicado a avançar que há um problema de segurança na cúpula de vidro de um dos objetos.

O IKEA publicou durante a manhã desta quarta-feira, no site oficial da empresa, um comunicado que vem alertar os seus clientes para um problema de segurança num dos modelos de candeeiros vendidos em Portugal.

A empresa pede por isso que os clientes que tenham comprado o modelo de candeeiro de teto Calypso depois do dia um de agosto de 2016, verifiquem o número de série do produto e o devolvam, caso se enquadrem nos objetos afectados por um problema de segurança na cúpula de vidro, avançando que a segurança dos seus clientes é uma prioridade para a empresa.



Leia na íntegra o comunicado divulgado pela empresa:

"A IKEA pede aos clientes que tenham comprado o candeeiro de teto CALYPSO depois de 1 de agosto de 2016 para verificarem o número de série do produto e, caso esteja entre os números de série 1625 a 1744 (inclusive), devolverem-no em qualquer loja IKEA para um reembolso total.

A segurança é sempre uma prioridade para a IKEA, pelo que todos os nossos produtos são testados e cumprem a legislação e normas de segurança aplicáveis em todos os mercados onde são vendidos.



A IKEA recebeu relatórios de situações que envolvem a queda da cúpula de vidro do candeeiro de teto CALYPSO e, para minimizar qualquer risco para os clientes, está a recolher os produtos fabricados com os números de série entre 1625 a 1744 (inclusive). Não é necessária a apresentação do comprovativo de compra.



Para confirmar o número de série, os clientes IKEA deverão levantar cuidadosamente a cúpula de vidro e verificar o número inscrito no interior do candeeiro, conforme as instruções abaixo:

Os números de série dos artigos afetados são entre 1625 a 1744 (inclusive). A IKEA lamenta qualquer incómodo causado e agradece a compreensão de todos os clientes.



Para mais informação por favor contacte a Linha de Apoio ao Cliente: 800 20 30 20"