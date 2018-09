Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgamento de 19 militares acusados de 539 crimes inicia-se esta quinta-feira

Crimes cometidos durante o 127.º curso de Comandos, no qual morreram os recrutas Dylan da Silva e Hugo Abre.

Por Lusa | 08:23

Dezanove militares do exército acusados de 539 crimes, alegadamente cometidos durante o 127.º curso de Comandos, no qual morreram os recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu, começam hoje a ser julgados no Tribunal Central Criminal de Lisboa.



A primeira sessão do julgamento está prevista para as 10h00, com continuação às 14:00, durante a qual o coletivo de juízes, presidido por Helena Pinto, vai identificar e começar a ouvir os arguidos que pretendam prestar declarações.



As famílias dos recrutas mortos, ambos com 20 anos à data dos factos, constituíram-se assistentes no processo e reclamam dos arguidos 700.000 euros. No pedido de indemnização civil os pais de Dylan da Silva pedem 400.000 euros enquanto a família de Hugo Abreu exige 300.000 euros.



Dylan da Silva e Hugo Abreu morreram e outros instruendos sofreram lesões graves e tiveram de ser internados durante a denominada 'Prova Zero' (primeira prova do curso de Comandos) do 127.º curso de Comandos, que decorreu na região de Alcochete, distrito de Setúbal, a 04 de setembro de 2016.



Julgamento de militares acusados de 539 crimes inicia-se esta quinta-feira