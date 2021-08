Motociclista morre em colisão de mota com carro em Vila Praia de Âncora

Um motociclista morreu, esta noite de sexta-feira, numa colisão da mota em que seguia com um carro, na EN13, em Vila Praia de Âncora.



O alerta foi dado cerca das 23h00.





No local estiveram os Bombeiros de Caminha e de Vila Praia de Âncora e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Barcelos. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.Do acidente há ainda a registar um outro ferido que foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo. As causas da colisão estão a ser investigadas pela GNR.