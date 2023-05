Ponte de Lima muda data do feriado municipal a partir de 2025

Ponte de Lima vai passar a celebrar, a partir de 2025, o feriado municipal a 4 de março, data da outorga do foral pela Rainha D. Teresa, há quase 900 anos, segundo aviso hoje publicado em Diário da República.

Segundo o aviso, "a partir de 2025, ano em que vão ser comemorados os 900 anos de Ponte de Lima, o dia 4 de março" passará a ser o do Feriado Municipal, "substituindo o dia de terça-feira depois das Feiras Novas".

"Faz todo sentido que o feriado municipal seja celebrado no dia de Ponte de Lima, a 4 de março, até para dignificarmos as comemorações que realizamos todos os anos, e sobretudo em 2025, quando celebrarmos os 900 anos da atribuição do foral pela Rainha D. Teresa", afirmou esta terça-feira à Lusa o presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vasco Ferraz.

O autarca do CDS-PP adiantou que a mudança do feriado municipal móvel, que se celebra "desde sempre na terça-feira seguinte as Feiras Novas, que decorrem no segundo fim de semana de setembro, já era uma vontade demonstrada pela população e pelos vários grupos parlamentares da Assembleia Municipal".

Segundo o autarca de Ponte de Lima, o feriado municipal era cumprido após as festas do concelho "para acompanhar o descanso da população", após "vários dias de festejos".

A proposta de mudança da data do feriado municipal foi aprovada por unanimidade pela Câmara e pela Assembleia Municipal.

Vasco Ferraz adiantou que estão a ser criadas comissões científicas, de honra e de acompanhamento para preparar as comemorações dos 900 anos da fundação de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, em 4 de março de 2025.

"Estão a ser planeadas ações que vão decorrer ao longo de três anos para celebrarmos os 900 anos de Ponte de Lima com toda a dignidade", sublinhou.

Vasco Ferraz adiantou já ter confirmadas as presenças do Presidente da República, do primeiro-ministro, "que fizeram questão de dar o alto patrocínio às comemorações".

Na lista de convidados estão ainda o Presidente da Assembleia da República, o ministro da Cultura, os anteriores presidentes da Câmara de Ponte de Lima, entre outros.

Atividades culturais, lançamento de livros, concertos, animação são algumas das iniciativas que estão a ser preparadas.